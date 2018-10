Nome: Adam NagyEtà: 24 anniNazionalità: unghereseRuolo: centrocampista centraleSquadra attuale: BolognaIl suo allenatore Inzaghi l’ha paragonato a Jorginho. Forse il confronto èun pelino eccessivo, ma questo giocatore ha indubbiamente delle buone qualità tattiche. Sa come stare in mezzo al campo, come dirigere la manovra, come aiutare la squadra. Gli manca forse un pizzico di personalità per fare il passo decisivo.