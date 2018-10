Nome: Nenad TomovicEtà: 31 anniNazionalità: serboRuolo: terzino destro o centraleSquadra attuale: ChievoE’ un difensore che conosce il suo mestiere e soprattutto i suoi limiti. Non lo vedrete mai colpire di tacco, né giocare di punta, Tomovic è un gran lavoratore della difesa, la rende robusta non impeccabile. Può giocare in una difesa a tre (come terzo di centrodestra) o in una difesa a quattro, come terzino destro se la squadra attacca a sinistra, o come centrale di centrodestra. Ha un buon colpo di testa.