Nome: Miha ZajcEtà: 24 anniNazionalità: slovenoRuolo: trequartistaSquadra attuale: EmpoliDopo 7 giornate di campionato è il capo...palo della Serie A: 4 legni centrati da questo talentuoso sloveno, esploso nella stagione scorsa in B nell’Empoli di Andreazzoli. Ha corsa, visione di gioco, tecnica, tiro, è uno specialista dei calci piazzati e il suo gioco, sempre in verticale, ha favorito un attaccante come Caputo.