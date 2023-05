per le accuse all’arbitroo perché va in panchina con microfono e registratore. Primo, perché le polemiche con gli arbitri ci sono sempre state e Mourinho contribuirà a lungo anche per il futuro. Secondo, perché mettersi un registratore sotto la giacca non è un reato, maPensa Mourinho: siccome spesso mi vogliono incastrare (lite con il quarto uomo Serra),Loro sarebbero gli, il vero e unico avversario contro il quale l’allenatore portoghese può giocare la sua partita dialettica e teatrale. Sa di avere una squadra meno forte delle concorrenti, sa che la Roma ha poco peso politico, sa che la sfortuna non esiste però più di metà dei suoi titolari sono infortunati, sa che non andrà inperché l’organico è ridotto e modesto, sa che per tutto questo abbandonerà la Roma, lasciando milioni di cuori infranti.Perciò tra una trovata e una provocazione si prepara il terreno.Perché si ribella al potere costituito e al sopruso, perché combatte con tutti i mezzi a disposizione, perché non si arrende neppure al risultato, spesso, per lui, falsato o adulterato.Adesso e fino alla fine della stagione, quando tutti lo rimpiangeranno (anche se quest’anno magari non vincerà nulla), Mourinho smette di fare l’allenatore. E’ diventato tribuno, agit-prop, guru. Lo amano per questo. Cambiare, oltre che impossibile, non sarebbe nemmeno vantaggioso.