La parola fine a una delle telenovele più lunghe dell’estate. Se in Italia c’è quella legata a Mauro Icardi, all’estero si è scatenata quella con Neymar protagonista. In Francia il prestigioso quotidiano L’Equipe non ha dubbi: il brasiliano rinuncia alla possibilità di trasferirsi al Barcellona e resta un altro anno al Paris Saint-Germain. “Se queda”, l’apertura del quotidiano: di fronte alle difficoltà di trovare un accordo tra i due club, infatti, Neymar ha comunicato la sua decisione al PSG. Per il momento, dunque, il brasiliano ha messo da parte l’idea di tornare a vestire la maglia blaugrana.





RESTA AL PSG - Nelle ore in cui il ritorno dell'attaccante brasiliano al Barcellona sembrava in via di definizione, era stato il direttore sportivo del PSG Leonardo a frenare l'ottimismo. Il dirigente brasiliano aveva infatti parlato della trattativa con il Barcellona al termine della partita vinta per 2-0 sul campo del Metz in Ligue 1. "L'unica proposta scritta da parte del Barcellona ci è arrivata solo il 27 ed eravamo disposti a parlare di soldi e contropartite, ma poi non è mai più arrivata la conferma in linea con le nostre esigenze. L'accordo quindi non c’è. La deadline naturale è la chiusura del mercato, ma ormai dipende dal Barcellona”, le dichiarazioni del dirigente brasiliano. A mettere la parola fine alla telenovela, però, ci ha pensato Neymar stesso.