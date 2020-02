Indiscrezioni, rumors di mercato, prime conferme. E le inevitabili smentite., dopo la conferma delle scorse settimane della Bild, il primo giornale tedesco, e gli ultimi aggiornamenti di Calciomercato.com sulla vicenda , oggi è toccato a L'Equipe non solo a confermare la trattativa, ma a spingersi oltre. Secondo quanto riporta il prestigioso giornale francese l'attuale ​Head of Sport and Development Soccer, di fatto il capo dell'area sport e dello sviluppo sportivo della Red Bull,Dalla Francia, insomma, sono sicuri che l'affare sia già fatto, nonostante Boban e Maldini abbiano altre idee per la panchina. Una presa di posizione forte, che non trova però riscontri negli ambienti Milan. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com. Il Milan del futuro, con ogni probabilità, avrà un nuovo allenatore e un nuovo progetto tecnico, ma al momento non c'è chiarezza e nessun nome va considerato prioritario.