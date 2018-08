Dopo aver lasciato lo scorso maggio il Real Madrid ZInedine Zidane potrebbe già interrompere il suo periodo di pausa. Secondo quanto riferito dall'Equipe il francese potrebbe prendere il posto di Jose Mourinho al Manchester United. Il portoghese è ai ferri corti con l'ambiente, insoddisfatto da un mercato non all'altezza delle sue aspettative. Problemi con la società, ma non solo: l'ex Inter è ai ferri corti anche con parte della squadra, partendo proprio da Paul Pogba. Per questo la dirigenza dei Red Devils starebbe pensando sempre più seriamente a silurarlo. Secondo quanto riporta l'Equipe un cambio della guardia con Zidane diviene ogni giorno sempre più possibile.