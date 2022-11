@LUISENRIQUE21: "Si Ansu Fati tiene minutos va a poder demostrar lo que es. Pero no solo me fijaría en él, sino en todos. Actitud maravillosa, ejemplar. Ansu estuvo muy bien, espero que su actitud no cambie. Hay que ir poco a poco"#SomosEspaña

Basterebbero queste parole del, uno dei più moderni e capaci allenatori del momento, per capire quanto sia straordinaria, nel senso di, o meglio Ansu Fati,almeno per quanto riguarda la maglia.Trasferitosiha debuttato con le Furie Rosse nel 2020,800esimo giocatore a debuttare con la nazionale maggiore. il secondo più giovane di tutti i tempi, all'età di 17 anni e 308 giorni ebattendo il precedente primato del 1925.Con questi dati alla mano e quanto fatto vedere finora in blaugrana, capiamo le parole di Lucho, che lo ha eletto "mossa segreta": probabilmentealmeno nelle prime gare, ma sarà sicuramente lper cambiare le partite a proprio favore.- Il calciatore ad avere maggiormente impressionato il selezionatore, per la propria tecnica e la grande rapidità: così ha ribadito su Twitch l'ex allenatore della Roma,. "La prima volta che lo vidi mi sembrava un personaggio di Holly e Benji, per come colpiva il pallone. Era uno spettacolo, giocava da esterno o punta, con colpi magnifici". Alcuni infortuni ne hanno condizionato la resa negli ultimi tempi, i paragoni con la Pulga lo hanno forse un pò frenato: ma dopo i record con le Furie Rosse, or