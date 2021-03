che, per mantenersi senza sclerare neanche di un atomo, deve essere uno che ha capito tutto della vita, e pazienza se per tanto tempo a taluni è parso non avere capito quasi niente del Toro. Se ha tenuto la calma lui deve tenerla il cronista di una delle più pazze partite del più pazzo gioco del mondo.Allora calma e gesso per appuntare sulla lavagna del prepartita le buffe ma doverose rilevazioni statistiche riferentesi a, intanto che si nutre diciamo intellettualmente dei conflitti tra Asl e club calcistici. Buffe perché non significano nulla e vogliono anticipare tutto, doverose per rispetto della matematica e del poco di nostro cervello che ad esso viene applicata. Dunque al via risulta che i Torino non vince in casa da 8 mesi (sul Genoa, 3 a 0, era il 14 luglio del 2020, 244 giorni fa) e 14 partite, delle quali pareggiati le ultime 8 su 13: e il buffo è che dire in casa o fuori casa non significa nulla, visto che il pubblico non c’è e che solo il pubblico può coinvolgere giocatori suoi , avversarie, arbitri ed aiutanti con il suo tifo caldo e magari intimidatorio.Il Sassuolo se non altro si àncora a statistiche meno ingombranti, se si pensa che “patisce” i 6 pareggi dal 2015 contro il Toro, primato di vattelappesca. Casomai può inquietarlo Belotti, al rientro postcovid in granata a tempo pieno e già 9 volte in gol contro gli emiliani, due dei quali in splendida rovesciata.. E allora c’è chi crede di capire che l, dicono ogni due tiri un gol. E che comunque i suoi difensori schermano male, loro salvati nel passato tante volte dalle sue prodezze extra. Ma poco Toro potrebbe anche, per il primo tempo, essere spiegato dal tanto Sassuolo. De Zerbi ha giocatori disciplinati ed estrosi al tempo stesso, scattanti, scatenati sempre e però incattiviti mai. Ovviamente dopo il gol patiscono la reazione del Toro, che manda al tiro Mandragora e (di testa) Sanabria e Murru, ma Consigli fa quello che un tempo faceva Sirigu: para tutto tutto.Sassuolo 2 a 0, e c’è chi ricorda che Berardi è un prodotto juventino. In campo comunque non c’è durezza, forse è stupore in chi vince come in chi perde. Belotti prende i suoi soliti colpi ma a contatto con Consigli si comporta, per dare l‘idea, in maniera opposta rispetto a Cristiano Ronaldo con Cragno. Finisce il tempo con due rovesciate non fortunate proprio di Belotti e un salvataggio di Bremer che evita lo 0 a 3 della sottomissioneC’è pure la giostra dei cambi e il Sassuolo fa entrare i gioielli Boga e Locatelli, come per farli partecipare alla festa. Per chi crede agli schemi, saltano gli schemi.. Altro sciupio di Caputo, tanto è finita. Finitaaa?Il cielo è sempre sereno ma dall’alto qualcuno ha spedito giù qualcosa, un virus forse, e quelli del Sassuolo fanno i perditempo appena fuori e appena dentro l’area come quelli del Torino sul primo gol del match, e insomma rimpallo su rimpallo Mandragora si trova a passare dove passa il pallone, appoggia più che scagliare ed è il 2 a 2.A questo puntoMa la giostra dei cambi ormai è show fisso della Serie A, iCosì che, ie sono passati due dei cinque minuti di recupero e in così poco tempo il Toro ha forse fatto un grande viaggio e il Sassuolo, peraltro gran bella squadretta mietitrice di simpatia scopre che la sua era soltanto una gita facilitata ma con scadenza.E il cronista vorrebbe avere tempo e calma per costruire su questa partita, dove si è visto il contrario di tutto prima ancora del tutto, un’opera giornalistica clamorosa, e invece è anche lui spaurito dalla grandezza del calcio come sport e dalla sua giocosa follia francescana, nel senso di miracolistica, come gioco. Amen.Marcatori: 6’ p.t Berardi (S), 38’ p.t. Berardi (S), 32’ s.t. Zaza (T), 42’ s.t. Mandragora (T), 48’ s.t.Zaza (T)Assist: 6’ p.t. Caputo (S), 32’ s.t. Sanabria (T), 48’ s.t. Ansaldi (T)Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer (11’ s.t. Gojak); Ansaldi, Lukic (1’ s.t. Verdi), Mandragora, Rincon (27’ s.t. Zaza), Murru (1’ s.t. Vojvoda); Sanabria, Belotti (43’ s.t. Bonazzoli). All.: Nicola.Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Magnanelli (15’ s.t. Locatelli); Berardi (31’ s.t. Peluso), Defrel (15’ s.t Traoré), Duricic (15’ s.t. Boga); All. De Zerbi.Arbitro: Mariani di ApriliaAmmoniti: 11’ s.t. Defrel (S), 27’ s.t. Sanabria (T), 33’ s.t. Toljan (S), 45’ s.t. De Zerbi (S)