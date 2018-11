, allenatore da una vita, con un passato su diverse panchine di Serie A, tra cui Parma, Lecce e Catania, racconta una storia inrispetto a quelle che siamo abituati a sentire nel calcio al giorno d’oggi. Perché il tecnico della Carrarese, “”, ha deciso di sposare una nuova filosofia di vita:, ricevendo dalla società solo i contributi previdenziali. Allenare per il solo piacere di farlo, pere, soprattutto, per tornare ain un mondo sempre più glaciale, fatalmente legato ai numeri e a i risultati: ''Dovevo ripartire da zero, ritrovare entusiasmo e coraggio.''. Perché in un calcio che è sempre più business e sempre meno emozione, ridotta ormai ad essere solo una comprimaria in un contesto nel quale i protagonisti sono ben altri.C’è anche delladietro alle azioni di Baldini, attualmente terzo nel Girone A di Serie C con la sua Carrarese, che ha rinunciato anche alla penale da 500mila euro garantita in caso di licenziamento da parte della società. Alla base di questa scelta c’è lacon una dirigenza che, come specificato nel corso di una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, condivide in toto il suo spirito guerriero: “Licenziamento? Impossibile. Il Gruppo Marmo, la proprietà, mi considera uno di loro.: una stagione non costa più di 2 milioni e mezzo”.Quello che si è creato alla Carrarese è un, governato da leggi in totale controtendenza rispetto a quelle che sono le consuetudini di un mondo sempre più schiavo del dio denaro. E lo dimostra il fatto che, come sottolineato da Baldini, ancheha deciso, dopo essersi ritirato al termine della passata stagione ed aver vestito i panni del vice allenatore, di sposare la filosofia del tecnico: “perché l’anno scorso aveva giocato poco per infortunio”. Il dato che ne emerge con più forza, oltre allo spirito encomiabile di questi professionisti, che hanno avuto laè la capacità della società di creare legami forti con i propri uomini. Ed il risultato è sotto gli occhi di tutti, perché quella formatasi a Carrara è una realtà di grande valore sportivo e, soprattutto, umano, nella quale anche campioni del calibro dihanno deciso di rimettersi in gioco.E a rendere ancor più grande la scelta di vita fatta da Baldini,, c’è anche l’umiltà del, perché il tecnico ha voluto sottolineare che non se la sentirebbe di consigliare questa strada ai propri colleghi: “Io parlo solo per me. Ognuno vede i soldi a modo suo”. Ad essere importante, però, è l’esempio. La risolutezza di un uomo che ha deciso di nuotare controcorrente, senza bisogno di pubblicizzare in modo esasperato la propria scelta di vita, figlia di una convinzione morale e di un bisogno emotivo, più che di necessità mediatiche. La storia di Silvio Baldini,, è destinata a segnare il nostro modo di vedere il calcio,