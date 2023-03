Nessun sospetto, semmai una. Che lasi ostina a voler operare con, ponendosi fuori dal comune ordinamento giuridico sancito dalla Carta costituzionale. Un, che recentemente - con una sentenza - lo ha fatto presente alla Federazione Giuoco Calcio del presidente. Colui che adesso accusa chi mette in dubbio i metodi di lavoro della procura federale, parlando esplicitamente di “cultura del sospetto” e puntando il dito su chi “segue per strategia questo tipo di cultura”.Vero che in Italia siamo pieni di complottisti e dietrologi , ma stavolta il sospetto era talmente fondato sulla vicenda carteche aquell’anomalo comportamento federale(Tar e Consiglio di Stato) i quali si attengono alle norme del giusto processo, non contemplate da procedure e organi giuridici dell’ordinamento federale. Che la Giustizia sportiva operi fuori dagli schemi lo ha ammesso lo stesso presidente della CAF, dicendo che il codice “si adegua ai principi processuali generali” ma, altrimenti perderebbe la propria specifica peculiarità, quella cioè di essere “veloce e tempestiva”. Quindi, e che pretende di restare tale ,“come affermato dalla stessa Corte Costituzionale” ha rivendicato sempre Torsello.. Cosa che,invece,non avviene.Su inchieste in corso e recenti sentenze CAF, Gravina ha parlato di “tentativo di violentare le norme del codice, dalle quali non si può andare al di fuori”. Se il riferimento è alle, il presidente sa meglio di altri che quellaNon a caso anche il ministrone ha auspicato una celere regolamentazione. Intenzione indirettamente confermata dallo stesso Gravina dicendo “sicuramente. Il quando, però, non è dato saperlo. Da decenni i presidenti che si sono avvicendati sullo scranno della FIGC parlano di riforma del codice di giustizia sportiva, ma. Gravina compreso. Tornato anche, e con palese fastidio, sulla vicenda dei carteggi Procura/Covisoc “Non c’era nulla di strano in quelle note – ha detto - sono modalità di studio trasformate in una forma di esaltazione, per trovare un grimaldello”.Signor presidente,. Non sarebbe sorto nemmeno alcun sospetto sul fatto che la Procura volesse tenerle occultate, a maggior ragione se rappresentavano (come pare)di scarsa rilevanza. Dopo mesi di richieste respinte,E persino il giudice amministrativo ha trovato da eccepire su questo anomalo comportamento, invitando la FIGC “ad un esercizio della giustizia più coerente con la Costituzione”. A rimorchio è arrivato pure Il Consiglio di Stato, al quale si era appellata la federazione, confermando che quella carta andava consegnata. Però ascoltandola, signor presidente, un altro sospetto ce lo ha generato eccome, quando ha detto “serve un senso di responsabilità da parte di tutti, per atterrare in un periodo che consenta al campionato di vivere il suo naturale percorso e alle parti di accettare i veredetti della giustizia sportiva”.