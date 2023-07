o. Basti pensare agli sforzi della Juve per strapparlo alla Fiorentina. Soprattutto,poi un anno e mezzo di ritardo nella tabella di marcia per la consacrazione allo status di top player.le proposte non mancano, ma nessuna sembra in questo momento un effettivo upgrade rispetto alla Juve, per Chiesa che sa di dover dimostrare sul campo di poter tornare ai livelli che lo avevano portato al top sia in Italia che in Europa.nonostante la scadenza si avvicini (30 giugno 2025). I motivi sono gli stessi, ora nemmeno Chiesa potrebbe chiudere un aumento rispetto agli attuali 5-5,5 milioni netti considerando il recente percorso, né la Juve potrebbe permettersi di proporgli un prolungamento a quelle cifre con tutti i dubbi che rimangono.Che ascolta, valuta, morde il freno. Ma sembra destinato ad accelerare più sul campo che non sul mercato, anche se la questione resta aperta più che mai.