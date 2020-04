Partiamo da una certezza, Edinson Cavani ha detto no alla proposta di rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno e la prossima stagione non giocherà nel Paris Saint-Germain, su quale sia la sua prossima avventura ci sono tanti dubbi. Al suo agente sono arrivate chiamate da buona parte del globo,nessun club, però, si è avvicinato tanto da dire "è in pole position". Ci aveva provato, lo scorso gennaio, l'Atletico Madrid, ma sul più bello l'affare sfumò. Colpa dell'entourage del Matador, accusato dal presidente dei colchoneros Enrique Cerezo di pretendere troppo: "A oggi un ritorno di fiamma non è da escludere ma è difficile pensare che la frattura possa ricomporsi. Cavani piace a Simeone, ma non è l'unica alternativa per l'attacco, soprattutto a certe cifre.Una richiesta che, per motivi di budget, taglia fuori buona parte delle pretendenti, dall'FC Tokyo all'Inter Miami, dal Flamengo al Boca Juniors, e rende complicato un trasferimento anche in Italia, dove c'è il Napoli che non ha mai smentito il desiderio di rivederlo in maglia azzurra (nessuna conferma, invece, su Milan e Juventus).Lo stipendio di Cavani è sostenibile soprattutto in Premier League, ma quale squadra, in tempo di crisi, è disposta a investire almeno 18 milioni lordi di euro all'anno per un 33enne? Il calcio sta andando in una nuova direzione, fatta di contenimento dei costi e valorizzazione di chi c'è già,