L'attacco dell'Inter non è giudicabile per l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come con un paio di colpi di mercato la squadra di Conte potrebbe davvero diventare qualcosa di molto interessante.



“​Ingiudicabile” l’attacco. Con Icardi out (e insultato dai tifosi), con Lautaro in vacanza, la coppia Esposito-Longo s’è mossa, ma serve altro. Se arrivassero Dzeko e Lukaku, evoluzione della coppia Vucinic-Matri con cui cominciò alla Juve, uno di movimento e l’altro «centravantone», l’Inter potrebbe anche diventare uno spettacolo”.