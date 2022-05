Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, racconta a Radio Marte: "Quando Kalidou era al top sono arrivate offerte anche di 80 milioni di euro. Puó darsi che andrà via quest’anno, ma non mi sembra che il Barcellona sia la squadra più ricca per dare uno stipendio di un grande livello. La scelta di puntare sui giovani non è veramente una scelta, non sono riusciti a vendere alcuni giocatori mentre altri li hanno voluti tenere"