Cezary Kucharsky, ex agente di Robert Lewandowski, ha rilasciato un'intervista al canale tedesco Sport1 in cui ha dichiarato che il suo ex assistito non è "mai stato una prima opzione per il Real Madrid" nella scorsa sessione di mercato.



Kucharsky, parlando della sua separazione da Lewandowski, ha inoltre affermato che per l'attaccante polacco "l'attitudine verso il denaro si è trasformata in un problema, soprattutto quando si è trattato di firmare l'ultimo contratto con il Bayern".