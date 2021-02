Ai microfoni di Radio Rai, l'ex arbitro Paolo Casarin ha commentato l'episodio di fair play che ha visto protagonista Andrea Belotti durante Atalanta-Torino, sul parziale di 3-0 per i nerazzurri. L'arbitro Fourneau aveva fischiato un calcio di punizione dal limite per i granata, ammonendo Romero per un presunto fallo sul capitano granata. Belotti ha però subito segnalato di non aver subito alcun fallo ma di essere scivolato da solo.



"È un episodio raro ma ben venga ciò che ha fatto Belotti. L’arbitro non ha fatto una brutta figura, non sempre si può vedere tutto. Il fatto che ti venga in aiuto chi doveva beneficiare della punizione è una cosa bellissima, l’attaccante è stato molto sportivo. Fourenau è un bravo arbitro, ha fatto benissimo a togliere il giallo a Romero e forse pagherà un caffè anche a Belotti" ha commentato Casarin.