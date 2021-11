Emmanuel Petit, ex giocatore di Monaco, Arsenal, Barcellona e Chelsea, ha parlato del futuro di Zidane a del possibile approdo al Manchester United. Come riporta il The Sun, l'ex centrocampista della nazionale francese avrebbe dichiarato: "Zinedine è stato menzionato per anni come il prossimo allenatore della Francia, da quando ha lasciato il Madrid per la prima volta, quindi non sarebbe una sorpresa per nessuno se quello fosse il suo prossimo lavoro". Dalle parole sembra chiaro che il futuro di Zizou sarà alla guida della Francia e quindi ogni interessamento dai vari club sarebbero tutti rispediti al mittente in attesa della fine di Qatar 2022.