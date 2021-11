IL TABELLINO

L’che ha sbagliato un calcio di rigore nel derby, ilche ha colpito un palo alla fine del derby o ilche, fermato sul pareggio casalingo dal Verona, dal derby si aspettava un regalino?. Lo dicono i tiri verso la porta (leggera prevalenza del Milan), le conclusioni in porta (pari) e il possesso palla (migliore per l’Inter). Che poi i nerazzurri abbiano premuto di più per almeno mezz’ora del secondo tempo è un fatto incontestabile. Forse aveva ragione chi, come me, li aveva giudicati più vivi e più freschi negli impegni di coppa in settimana.e, onestamente, non l’avrei mai detto.. Anche se dopo la sosta, la squadra di Simone Inzaghi avrà un’altra opportunità di accorciare la distanza dalla vetta, ospitando il Napoli., giocato senza risparmio e senza paura, con squadre tendenzialmente lunghe o, per meglio dire, meno compatte di come ci si potesse immaginare. Mentre Simone Inzaghi ha messo la squadra titolare (con l’atto di coraggioper Vidal), Pioli ha fatto ruotaresulla destra insieme ae dietroche, tradito dalla sua sicumera, ha portato palla dentro la propria area con la pretesa di controllarla, ha sottovalutato la pressione di Calhanoglu che gliel’ha tolta e poi ha atterrato l’ex compagno con incuria pari alla dabbenaggine. Doveri, bravissimo in tutto, ha assegnato il calcio di rigore, ovviamente confermato dal Var.(l’estate scorsa il Milan non gli ha rinnovato il contratto e lui ha firmato per i rivali cittadini). Chiesto e ottenuto da Lautaro il permesso di calciare il rigore, proprio sotto la curva del Milan, Calhanoglu ha lungamente scrutato negli occhi il portiere Tatarusanu. Poi, al fischio dell’arbitro, ha preso la rincorsa e colpito il pallone, mettendolo in rete con un tiro centrale. Avrebbe potuto far finta di non esultare, avrebbe potuto contenere tutta la rabbia accumulata quando il suo nome era stato scandito dall’altoparlante, coperto di fischi e ululati, avrebbe potuto accontentarsi di avere segnato per la sua nuova squadra,. Al di là dell’esultanza poco elegante, Calhanoglu un obiettivo più esplicito ce l’aveva. Voleva dimostrare a tutti (interisti e milanisti) che le pressioni di cui si diceva soffrisse erano una pura macchinazione giornalistica e che, al contrario di quanto cantato dal poeta, un calciatore si giudica anche per un calcio di rigore. A maggior ragione se non è il rigorista designato.. Ci provava Leao (15’) con un tiro centrale parato. Poi (17’) una punizione per fallo su Kessie, battuta da Tonali, mandava in confusione tanto Skriniar quanto de Vrij.. Otto minuti scarsi e il Milan si fa infilzare a metacampo da un lancio che libera Darmian in area,. Dopo un minuto di conciliaboli da Var, sul dischetto si presentaLa circostanza dovrebbe dare fiato al Milan, ma la sua manovra è lenta, solo Leao vede la porta (36’ tiro respinto da Handanovic e poi fuori), Ibrahimovic gira senza costrutto, gli esterni bassi non si muovono e i movimenti sono di facile lettura. Così è ancora l’Inter, prima che il tempo finisca, ad andare ad un passo dal gol due volte. Prima con un’entusiasmante azione di Bastoni che smista per il tiro a colpo sicuro di Barella (43’ salva Ballo Tourè), poi con un assist di Darmian, cesellato da Dzeko, per Lautaro che tira fuori all’altezza del rigore. Kalulu al posto di Ballo Touré (ammonito in occasione del rigore) è una mossa obbligata di Pioli che, però, non riesce a far cambiare spartito ai suoi (succederà solo al 58’ con Rebic per Brahim Diaz e Saelemaekers per Leao). Intanto l’Inter continua ad attaccare e meriterebbe di segnare al 55’ quando una mezza volèe di Calhanoglu non è deviata da un passo da Lautaro. Si fa male Barella (altro assente quasi certo per la Nazionale) ed entra Vidal (68’). Nuovo cambio (Bennacer per Tonali al 71’), ma la musica non cambia. Suona sempre l’Inter, questa volta con Dzeko che resiste a Kjaer e mette in mezzo a Vidal che tira due volte a botta sicura. Kalulu, provvidenziale, fa muro ad un passo dalla porta. Correa per Dzeko e Dumfries per Darmian (75’) sembra l’ultimo fuoco per accendere la miccia dei nerazzurri e invece, un po’ sorpresa,. Conquista una punizione (81’) che Ibra destina alla deviazione di Handanovic. Poi (82’), ancora la svedese fa la torre per Bennacer che, da dentro l’area, spara alto. Infine tira Kalulu (83’) e va fuori di un niente.Marcatori: 11' pt rig. Calhanoglu (Inter), 16'pt aut. De vrij (Int)MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré (dal 1' st Kalulu); Tonali (dal 25' st Bennacer), Kessié; Brahim Diaz (dal 13' st Saelemaekers), Krunic (dal 38' st Bakayoko), Leao (dal 13' st Rebic); Ibrahimovic. A disposizione: Mirante, Conti, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Bennacer, Bakayoko, Saelemaekers, Giroud, Maldini, Pellegri, Rebić. All. PioliINTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (dal 38' st Dimarco) ; Darmian (dal 30' st Dumfries), Barella (dal 24' st Vidal), Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko (dal 30' st Correa)., Lautaro (dal 38' st Sanchez). A disposizione: Radu; Ranocchia; Dimarco; Kolarov; Dumfries; D'Ambrosio; Gagliardini; Sensi; Vecino; Vidal; Correa; Sanchez. All. InzaghiArbitro: Doveri.Ammoniti: 26' pt Ballo-Toure (Mil)Note: 26' pt rigore parato Tatarusanu su Lautaro