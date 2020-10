Claudio Pizarro, ex attaccante del Bayern Monaco, parla del suo nuovo ruolo di ambasciatore del club bavarese: "Quando ero piccolo, in Perù andavano in televisione molte partite della Bundesliga e della Serie A. Ecco perché il Bayern è stato il mio club da bambino: li adoravo, guardavo tutte le loro partite. Mi piaceva anche l'Inter, erano i miei due club preferiti. Solo che non avevo le maglie, purtroppo: allora non esisteva, era irraggiungibile in Perù. Oggi è diverso".