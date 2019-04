Rafa Benitez torna sull'esperienza all'Inter e lo fa senza risparmiare qualche frecciata ai nerazzurri. In un'intervista alla BBC, il tecnico spagnolo racconta: "Quando sono arrivato mi avevano promesso tanti acquisti, ma poi non arrivò nessuno e quando succede una cosa simile hai ovviamente una crisi. Avevamo molti giocatori sopra i 30 anni, alcuni di 36, 37, 38, e quella squadra ebbe anche tanti infortuni nel corso della stagione".



Il mercato non era l'unico problema, anche il tentativo di valorizzazione di Philippe Coutinho incontrò notevoli difficoltà: "Alcuni giocatori - spiega Benitez - non volevano accettare l'idea di lasciare spazio a uno come Coutinho, che al tempo aveva solo 18 anni. Un giocatore che aveva appena vinto il Triplete non riusciva a capire perché Coutinho dovesse avere più spazio rispetto a lui".