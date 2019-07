Dopo l'annuncio ufficiale, ecco le prime parole di Filip Helander da nuovo giocatore dei Glasgow Rangers: "Credo che potrà adattarmi molto bene a questo ambiente - spiega l'ex difensore del Bologna - sono cresciuto giocando con il Malmoe dove avevano la stessa mentalità che c'è qui, è fondamentale per vincere il titolo. Ecco perché questa è la squadra giusta per me. Gerrard? Ho parlato con lui quando avevo già deciso di venire qui e mi ha fatto una buona impressione".