Michele Padovano, ex attaccante della Juventus, con la quale ha vinto la Champions League nel 1996, intervistato da TuttoJuve.com parla dell'acquisto di Dusan Vlahovic da parte dei bianconeri: "Il giocatore è davvero molto forte, importante, che si adatterà ad ogni sistema di gioco, in grado di dare una mano alla Juventus. Vlahovic è tra i primi cinque attaccanti al mondo, in Italia ci sono solo lui e Osimhen di giovani così forti. A mio parere, però, non può essere la risoluzione di tutti i problemi".