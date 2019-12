La Lazio come il Liverpool. L'ex allenatore biancoceleste Beppe Materazzi da un lato, sulle pagine del Corriere dello Sport, tiene i piedi per terra. Dall'altro paragona la squadra di Inzaghi alla corazzata di Klopp: "Se la Lazio può puntare allo Scudetto? Per me no. Ritengo Inter e Juventus superiori. Poi può succedere di tutto. Sarà l'anno buono per andare in Champions, è l'obiettivo primario. Secondo me la Lazio può diventare il Liverpool del calcio italiano. Non faccio il paragone sul piano tattico, ma su quello della personalità e della mentalità".