Attenzione alla Lazio. E non lo dice uno qualunque, ma Walter Sabatini, che la realtà romana la conosce benissimo. Ha lavorato con Lotito, ha diretto il mercato della Roma, sa di cosa parla. E lancia l'allarme per le squadre in vetta: la Lazio è destinata a dare spettacolo.



LAZIO SABATINI - Ai microfoni di Sky Sport, il dirigente del Bologna racconta la realtà romana con parole al miele: "Lazio? La ritengo la realtà più importante del calcio italiano, Tare e Lotito sono anni che lavorano a un progetto e lo integrano in modo continuo. Dà spettacolo, ma lo fa da anni, e nei prossimi credo che darà fastidio alle squadre metropolitane".