Alban Lafont è ancora di proprietà della Fiorentina. Il portiere classe '99 è in prestito al Nantes che ha un diritto di acquisto a 7,5 milioni che scadrà a fine mese, con i viola che hanno la possibilità di esercitare un controriscatto a 4 milioni entro i due giorni successivi. Uno scenario che sarebbe possibile in caso di un'interesse da parte di altri club per il giocatore, perché, al momento la società non ha nessuna intenzione di riportare Lafont a Firenze.