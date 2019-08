Il doppio ex Tom Ince, ha parlato ai microfoni di PaddyPower.it del trasferimento di Romelu Lukaku dal Manchester United all'Inter: "Lo United avrebbe dovuto sostituirlo, è una grande perdita: ora Rashford e Martial avranno molta pressione. Marcus dovrà fare almeno 20 gol in stagione e non so se ci riuscirà. Lukaku, invece, sono sicuro che riuscirà a segnare in Serie A. L'Inter è un club fantastico e Milano è una città meravigliosa dove vivere. Ci sono grandi aspettative, ma per lui sarà un'ottima esperienza".