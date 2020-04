L'ex difensore della Juve Medhi Benatia ha raccontato il motivo dell'addio: "Allegri è un grande allenatore e brava persone, non avevo problemi né con lui né con nessun altro. Semplicemente mi ha fatto promesse non mantenute. Nella tournée negli States mi disse che i titolari saremmo stati io e Chiellini, con Bonucci che si sarebbe dovuto guadagnare il posto. Io in quel periodo avevo fatto una doppietta nella finale di Coppa Italia e stavamo parlando del rinnovo. Poi mi sono ritrovato quattro volte in panchina senza mai giocare. Mi sono sentito preso in giro e ho detto che non avrei mai più giocato alla Juve finché c'era lui. Il rapporto con la società è ottimo, ci sentiamo ancora oggi. Ronaldo è il numero uno in assoluto, come giocatore e come persona. Il suo cervello va sempre più veloce di quello degli altri, anche fuori dal campo. Sono contento di essere suo amico e gli auguro il meglio".