Prima il Cagliari, poi il Perugia e quindi la Juventus con cui però in prima squadra non ha mai giocato e con cui ha all'attivo 17 presenze in Under 23. I bianconeri scelsero nel 2020 di cederlo a titolo definitivo in Qatar, ma oggi il suo contratto è scaduto ed è ufficialmente svincolato. Stiamo parlando di Kwang-Sogn Han attaccante nord-coreano, che è rimasto senza squadra dopo l'incredibile parabola che lo portò in bianconero.