L'ex giocatore delle giovanili della Juventus Alessandro Vogliacco è sempre più vicino a fare il salto di categoria. Il difensore, negli ultimi anni protagonista con la maglia del Pordenone in Serie B, è finito nel mirino del Genoa. Il presidente Preziosi, come riporta La Gazzetta dello Sport, è alla ricerca di giovani talenti da lanciare in Serie A, e l'ex Juve sarebbe in cima alla sua lista per la difesa. La trattativa col club ligure è ben avviata, sebbene Vogliacco sia da tempo nel mirino anche del Benevento.