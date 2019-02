La Roma affronterà stasera in Champions il Porto dell'ex Lazio Sergio Conceicao. I tifosi biancocelesti ricordano alla perfezione le sue sgroppate sulla fascia, i suoi cross pennellati, secondo Conceicao, ora in panchina con una delle squadre portoghesi più titolate, anche Francesco Totti si ricorda di lui.



CONFERENZA CONCEICAO - Nella consueta conferenza stampa prepartita, l'ex ala portoghese ha punzecchiato il dirigente giallorosso: "Totti ha dichiarato che è un sorteggio fortunato? Forse l’ha detto perché ho vinto sei volte di fila il derby e non prova particolare simpatia nei miei confronti”.