Il calendario e il rugby inguaiano Inzaghi. La Lazio rischia di giocarsi la stracittadina senza 3 big fondamentali. Dopo l'infortunio di Milinkovic, che priva il mister di uno dei suoi titolarissimi di centrocampo, la Lazio ora dovrà fare i conti con l'insidiosa trasferta di Genova. E con i diffidati.



DIFFIDATI A RISCHIO DERBY - Sono 3 i diffidati, e sono 3 big. Alberto, Ciro Immobile e Lucas Leiva, in caso di giallo, salteranno il match successivo di campionato. Che non sarà, come da calendario, quello contro l'Udinese, rinviata a data da destinarsi (causa rugby all'Olimpico), ma la stracittadina contro la Roma. Un match delicatissimo, con i giallorossi in ripresa, che è quasi uno spareggio Champions. Inzaghi dovrà scegliere se rischiare i 3 big contro il Genoa (ed 'esporli' alla possibilità di prendere un giallo) o preservarli per il derby. Calendario, rugby, Europa League, derby in arrivo: Inzaghi di questi tempi deve avere davvero molti pensieri per la testa.