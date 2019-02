Cercato dalla Lazio in inverno, il terzino Kenny Lala è rimasto allo Strasburgo e a beIN SPORT spiega la sua decisione: "Il mio augurio iniziale era di chiudere la stagione a Strasburgo, perché qui ho davvero la fiducia di tutti. Quindi posso continuare a crescere tranquillamente, è qualcosa di cui avevamo già parlato prima dei rumors. Per ora sto bene qui e non voglio partire".