A volte il calcio professionistico non è tutto rosa e fiori: ne sa qualcosa l'ex Primavera della Lazio australiano Chris Ikonomidis, che in patria oramai è una colonna della Nazionale e del Perth Glory, ma non ha ricordi bellissimi dei suoi trascorsi in Italia. Soprattutto del momento in cui, dalla Lazio, è passato in prestito alla Salernitana, in Serie B.



IKONOMIDIS E LA SALERNITANA - In Serie B non è andata benissimo: dopo una sola settimana di allenamenti, Chris si è trovato in una situazione davvero complicata. Lo racconta in un'intervista a Lucy Zelic a Theworldgame.sbs: "Quando avevo solo 20 anni, sono andato in prestito ad una squadra di Serie B, la Salernitana, e non sono sicuro che tu lo sappia, ma la Serie B è ancora più intensa della Serie A in termini di pressione da parte dei fan e del tipo di mentalità che hanno lì. Ricordo che durante la mia prima settimana di allenamento, uno dei giocatori più anziani della squadra è venuto da me sotto la doccia e mi ha detto "Se osi provare a prendere il ruolo di esterno sinistro, ti ucciderò". Chris è rimasto sotto shock: "Mi sono molto spaventato, ho detto" Oh mio Dio che cosa devo fare". Sono andato a casa per qualche giorno, ero un po 'scosso - non sapevo cosa fare, ma alla fine ho finito per giocare e giocare bene lì da titolare. Quel ragazzo, dopo circa quattro o cinque settimane, era davvero felice per me, quindi è stata un'introduzione al professionismo a livello europeo".