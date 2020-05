Sven Goran Eriksson alla Lazio è considerato una leggenda: l'allenatore dell'ultimo scudetto biancoceleste si racconta in una lunga intervista a n un'intervista a Branschen.se: "Non ho mai fatto domanda di lavoro in tutta la mia vita. Tutte le mie esperienze lavorative sono state conseguite attraverso i risultati che ho raggiunto., non mi sono mai seduto e ho condotto alcun test o sono stato analizzato ”.- L'ex tecnico dell'Inghilterra ammette che non è sempre stato facile: ". Ognuno ha la migliore offerta e tutti affermano di avere i migliori contatti e di conoscere tutti nel mondo del calcio. Tuttavia, ho sempre risposto e cercato di trattare tutti gli agenti con un tono amichevole. Sono cresciuto in quel modo e inoltre vengo da Värmland, siamo amichevoli.non appena me ne sono andato, il telefono ha ricominciato a suonare".- Una sola volta ha sostenuto una specie di intervista, quasi un colloquio: "L'unica volta che ricordo di aver subito qualcosa di simile a un'intervista è stata quando mi è stato chiesto di allenare la nazionale nigeriana nel 2010 in vista della Coppa del Mondo in Sudafrica. Sono sceso nella convinzione che avrei incontrato il presidente dell'associazione nazionale e che mancavano solo le formalità contrattuali.Dopo un po ', fui chiamato nella stanza con un presidente che dichiarò di volermi come allenatore, ma a condizione che il mio stipendio sarebbe stato diviso in due parti. Uno che avrei ottenuto sul mio conto e un altro che sarebbe depositato in un altro conto che non era a mio nome. Lì ho rifiutato la posizione. Pensavo che qualcosa non sarebbe andata bene".