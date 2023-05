Il leader della difesa del Betis, Luiz Felipe, sta disputando una grande stagione. Il centrale italo-brasiliano è stato inserito infatti ancora una volta nella squadra della settimana della Liga da Sofascore dopo una prova maiuscola contro il Siviglia nella scorsa domenica.. Il centrale della nazionale italiana è stato protagonista, nei giorni scorsi, di una bellissima intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Marca. Luiz Felipe ha parlato dell’importanza di certe partite come il Derby: “La verità è che in Italia, a Roma, ho giocato 8 derby mi sembra, e sapevamo che fosse una partita diversa, una partita speciale. Per i tifosi era la partita più importante dell’anno”.Ha continuato poi parlando dell’inizio della sua carriera in Italia: “Sono arrivato in Italia giovanissimo, a 19 anni.. Sono contento di aver iniziato la mia carriera europea in Italia perché c’è una scuola difensiva incredibile. In Spagna adesso sono felice, in questa città, nel Betis”.Il difensore betico ha analizzato poi la sua prima stagione in Spagna: “Per me è stata una stagione molto buona nonostante i tre infortuni.. Ho giocato buone partite, l’unica cosa mi dispiace per gli infortuni perchè era da due anni che non ero infortunato".Luiz Felipe è uno dei giocatori più importanti e affidabili della difesa del Betis e i numeri parlano chiaro., davanti ai 6 intercetti di Pezzella ed Edgar e ai 5,6 palloni recuperati da Pezzella.L'ex laziale è anche il giocatore che effettua più tackle (2,9) e duelli difensivi (8) in media a partita, rispetto ai 2,1 tackle di Edgar e ai 7 duelli difensivi di Pezzella e Edgar. Luiz Felipe vince 5,2 duelli difensivi in media a partita contro i 5 di Pezzella e i 4,9 di Edgar Gonzalez.: 1,78 contro 1,10 di Edgar e 1,05 di Pezzella. Luiz è migliorato molto nell’impostazione del gioco: come dimostrano i numeri, è il primo per passaggi effettivi medi a partita (36) contro i 35 di Pezzella e Edgar.