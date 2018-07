La Lazio non lo ha voluto fortemente, anzi, ha portato a Roma l'esperto Silvio Proto dalla Grecia. Federico Marchetti ha trovato a Genova, sponda Genoa, la sua nuova casa. Durante la conferenza stampa di presentazione si guarda un attimo alle spalle, con un moto di delusione, ripensando al suo passato alla Lazio: "Qui mi hanno cercato spesso, ma non si è mai concretizzato davvero l’interesse. Forse ho sbagliato dopo l’Europeo quando mi ha cercato il Genoa a non dire di sì perché mi sono fidato della Lazio credendo di essere ancora importante, ma non era così, è stato un peccato ma adesso sono qui. Mi sento importante ora e non un ripiego, il presidente mi ha trasmesso stima e questo mi fa bene”.