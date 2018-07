Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, parla del suo impatto col campionato italiano, come riporta la Gazzetta dello Sport: "Mi sono ambientato facilmente e molto velocemente in Italia. Mi sento adatto per lo stile di gioco della Lazio. Abbiamo fatto alcuni errori e li abbiamo pagati a caro prezzo. È stata una grande delusione, ma ne dobbiamo uscire a testa alta per migliorarci ancora".