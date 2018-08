Felipe Anderson conquista i primi estimatori in Inghilterra. Come riporta HITC.COM, il talento brasiliano sta dimostrando tantissimo entusiasmo ogni volta che veste la maglia del West Ham.



INIZIO STENTATO - In campionato la squadra di Pellegrini ha iniziato malissimo: 3 sconfitte su 3, 0 punti in classifica, meccanismi di gioco balbettanti. Ma i 35 milioni di sterline spesi per l'ex Lazio sembrano un ottimo investimento: l'esterno ha "qualità" e sta cominciando "a dimostrare il suo valore". Nel match di Carabao Cup contro il Wimbledon, Felipe è entrato nella ripresa e ha alzato il tasso qualitativo della manovra degli Hammers, sfornando anche un assist per Issa Diop.