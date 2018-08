E' pronto a ripartire dal Benficabrasiliano del Jiangsu che era stato accostato alla Lazio come eventuale sostituto di Milinkovic. Il club cinese avrebbe anche dato il via libera, ma solo mediante un prestito con riscatto. Tramontata la pista capitolina, il centrocampista verdeoro è pronto ad accasarsi al Benfica, per un affare di circa 9 milioni. La vera notizia sta però nell'ingaggio: come riporta il Corriere dello Sport, Ramires guadagnerà "solo" 3 milioni di euro. Riavvolgendo il nastro ai rumors delle precedenti settimane, la Lazio era disposta a spingersi fino a 4 milioni di ingaggio, prendendolo però a parametro zero.