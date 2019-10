Un ex bandiera della Lazio che potrebbe arrivare ad un bivio del suo destino da allenatore per "colpa" di Claudio Lotito... presidente della Lazio. Alessandro Nesta, che guida il Frosinone in Serie B, non sta ottenendo i risultati sperati: appena cinque punti conquistati dai suoi ragazzi, un avvio complicato che potrebbe drasticamente peggiorare.



EX LAZIO NESTA CONTRO LOTITO - La panchina di Nesta è bollente: la piazza è calda, è abituata a lottare per i primi posti e non accetta un altro anno di transizione. A decidere il destino di Nesta potrebbe essere il prossimo incontro: da calendario, il Frosinone affronterà la Salernitana, di cui è co-Patron proprio Claudio Lotito. Che potrebbe decidere il destino di Nesta sulla panchina ciociara.