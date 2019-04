Nani non si guarda indietro, e in Turchia sostengono che "abbia spezzato il cuore con le sue dichiarazioni ai tifosi del Fenerbahce". L'ex ala del Manchester United, che ha giocato, poco, anche con la Lazio, si è trasferito in MLS all'Orlando City. E "avrebbe turbato molti tifosi turchi", con le sue dichiarazioni.



CHE FINE HA FATTO NANI - L'ala, designato erede di CR7 ai tempi dello United, ha semplicemente raccontato l'entusiasmo dei suoi nuovi tifosi: "E' una bella sensazione segnare gol per la squadra. Vogliamo vincere ogni partita per i nostri tifosi. Non ho mai visto tifosi così nella mia vita . Ho giocato per molte squadre, ma i fan di Orlando sono molto speciali. Quindi voglio vincere per loro come un matto".