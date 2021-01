Stefano Mauri, ex capitano della Lazio, parla a RadioSei in vista del derby di Roma: "Chiaro che in una città come questa l'attesa del derby sia particolare e diversa dalle altre parti. Questa partita si aspetta da mesi e più ci si avvicina, più la tensione aumenta. Purtroppo sarà un derby senza tifosi e questa inciderà particolarmente, la bellezza di una gara perde tanto senza la cornice di pubblico. In campo, invece, si sa che è una partita fondamentale, ora come ora più per la Lazio che per la Roma".