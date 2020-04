Lucas Ocampos, esterno del Siviglia, ex di Genoa, Milan e Marsiglia, parla a Tyc Sports di Marcelo Bielsa, suo allenatore in Francia: “Essere allenato da lui è stata un’esperienza unica. Non lo conoscevo, avevo sentito molte cose a riguardo. L’assistente do Bielsa mi ha chiamato una volta e mi ha detto voleva parlare con me. Così ci siamo incontrati e alla fine sono andato subito a prendere le mie cose. Ho firmato il contratto di martedì e sabato ero già in campo. In quei giorni, però, non ho avuto nessuno tipo di contatto con Bielsa, nemmeno in allenamento. Lui insegna a distanza, dal martedì al sabato non lo vedi ma per me è uno dei più grandi allenatori che abbia mai avuto. Era come il Professore de La Casa di Carta”.