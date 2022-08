Non è stata una prima di campionato da ricordare per Lucas Ocampos e il suo Siviglia: la squadra dell'ex esterno di Milan e Genoa è uscita sconfitta 2-1 da Pamplona per mano dell'Osasuna. Ocampos non ha inciso ed è stato sostituito a dieci minuti dalla fine, ma ad aiutarlo a voltare pagina e a pensare al prossimo impegno c'è la sua compagna Majooh, modella argentina che anche a Ferragosto non ha mandato in vacanza i propri canali social.



Scorri verso il basso per vedere le migliori foto di Majooh Barbeito!