Si è appena risposato con una ragazza di 26 anni più giovane di lui, ma gli onori della cronaca hanno svelato un Claudio Caniggia attaccato su più fronti (anche la figlia si è scagliata contro di lui). A denunciare l'ex Atalanta interviene anche la sua ex moglie, ​Marianna Nannis che lo accusa di essere un "tossicodipendente": "​Ho pianto 30 anni perché mi faceva del male - ha detto la ex moglie del calciatore - ma ora non piango più. Voglio recuperare la mia dignità e proteggere i miei figli. Non potevo sporgere denuncia nonostante mi abbia minacciata". Parole dure verso l'ex asso argentino: "Ho raccolto tutte le informazioni che mi servono per denunciarlo, se mi succederà qualcosa sanno chi andare a cercare. Mi ha detto che se lo avessi denunciato la mia testa sarebbe rotolata. Gli ho salvato la vita per 30 anni e ora guardate in che condizioni si trova".