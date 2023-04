L'ex moglie di Achraf Hakimi, l'attrice Hiba Abouk, rompe il silenzio. Attraverso un'intervista al magazine 'Elle', ha spiegato come sta gestendo questa nuova fase della sua vita:



"Quando ti separi, ricostruisci la tua vita, ma neanche questo è niente di speciale: devi risolvere la faccenda, è vero che con due figli emotivamente è complicato, ma non sono la prima e né sarò l'ultima. Ho avuto aiuto per molti anni, non è una cosa di adesso. Proprio come vado in palestra, vado dallo psicologo una volta ogni settimana. La salute mentale è molto importante, non solo fisica. È un duello ovvio, e sappiamo tutti che si soffre molto. Nella vita ci sono tanti momenti belli e anche altri brutti. Ti sposi per amore e divorzi per mancanza d'amore. Le persone si evolvono, cambiano, crescono e a volte prendono una strada e può esserci anche un punto in cui smetti di ritrovarti e quando ciò accade, non c'è niente da forzare".



