Lunga intervista sul sito della UEFA per l'ex Lazio Fernando Muslera. L'estremo difensore, ora in forza al Galatasaray, racconta il suo arrivo in Turchia: "Sono arrivato al Galatasaray nel 2012-2012 e tutto è stato fantastico. Ho giocat in Champions, anche contro il Manchester United, ho parato un rigore a Nani... Alla Lazio ero in disparte..."



NULLA IN CONFRONTO AL DERBY - Il calcio in Turchia è passione sconfinata, ma il derby di Roma significa ancora molto per Muslera: "Ho avuto la possibilità di giocare il derby di Roma ed è una grande partita. In Turchia si sente la pressione, c'è una grande atmosfera. Abbiamo vinto 14 trofei e se perdiamo due partite sentiamo subito la pressione. Ma nelle grandi squadre, nei grandi club c'è questa pressione. Devi sempre vincere".