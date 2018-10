Cengiz Under potrebbe dire addio alla Roma già a gennaio. A confermarlo è Mehmet Özkan, presidente dell'Altinordu, club da cui la Roma ha acquistato l'esterno turco. Parlando a takvim.com.tr in Turchia l'ex presidente di Ünder ha dichiarato: "Il Bayern Monaco lo segue dalla vicino e potrebbe partire per una cifra importante".