Il #rigore dato alla #Lazio è uguale a quello NON dato ieri al #Milan. Ma come si fa a non pensare che la Lazio gioca contro il Sassuolo e il Milan ieri giocava a... — Enrico Letta (@EnricoLetta) 7 aprile 2019

Enrico, ex Presidente del Consiglio, tifoso del, twitta dopo il ko contro la Juventus, protestando per il rigore non dato ai rossoneri da Fabbri: "Il rigore dato alla Lazio è uguale a quello NON dato ieri al Milan. Ma come si fa a non pensare che la Lazio gioca contro il Sassuolo e il Milan ieri giocava a...".